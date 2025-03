Dänemark führt Wehrpflicht für Frauen ein

Kopenhagen: Dänemark führt die Wehrpflicht für Frauen ein. Wie der Verteidigungsminister mitteilte, können 2026 auch Frauen eingezogen werden, die nach dem 1. Juli dieses Jahres 18 Jahre alt werden. In Dänemark galt die Wehrpflicht bislang nur für Männer - allerdings wird nur ein Teil des Jahrgangs einberufen. Nach Schweden ist Dänemark das zweite EU-Land, in dem es eine Wehrpflicht für Frauen gibt. Auch in Norwegen - das kein EU-Mitglied ist, müssen beide Geschlechter zum Wehrdienst antreten.

