Däne Jess Thorup ist neuer Trainer beim FC Augsburg

Augsburg: Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat einen neuen Trainer. Es ist der Däne Jess Thorup. Der 53-Jährige, der zuletzt den FC Kopenhagen trainiert hatte, unterschrieb beim FCA einen Vertrag bis 2025. Heute in einer Woche beim Auswärtsspiel in Heidenheim wird Thorup zum ersten Mal auf der Bank sitzen. Am Montag hatte sich der Verein vom bisherigen Trainer Enrico Maaßen getrennt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 19:00 Uhr