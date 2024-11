Dachstuhlbrand in München erst nach 16 Stunden gelöscht

München: Erst nach mehr als 16 Stunden hat die Feuerwehr in München den Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sendling löschen können. Den Angaben zufolge fing am Samstagabend eine Holzdecke Feuer. Die Flammen hielten sich unter einem Kupferdach, was die Löscharbeiten erschwerte. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 01:00 Uhr