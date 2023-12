Dachauer Geschäfte starten Aktion für Einzelhandel

Dachau: In der oberbayerischen Stadt gibt es heute eine Aktion für den Einzelhandel. In der Altstadt und auf der Einkaufsmeile sind viele Geschäfte mit Packpapier zugeklebt. Darauf steht: "So sieht Dachau aus, wenn wir schließen." Mit der Aktion wollen die Gewerbetreibenden auf die Bedeutung des Einzelhandels aufmerksam machen. Ihre Botschaft lautet: Weniger online shoppen und die örtlichen Händler unterstützen. Die Geschäfte haben aber trotz zugeklebter Schaufenster normal geöffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 15:00 Uhr