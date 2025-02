Da Wetter in Bayern: Bewölkt oder sonnig bei 7 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Franken zunehmend freundlich. Sonst weiterhin viele Wolken, im Süden vereinzelt Regen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. In der Nacht an den Alpen noch gelegentlich Regen, sonst meist trocken, in den Niederungen nebelig. Plus 4 bis minus 1 Grad. Morgen teils bewölkt, teils sonnig, am Dienstag ähnlich. Am Mittwoch bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 15:00 Uhr