Cyprien Sarrazin gewinnt überraschend Weltcup-Abfahrt in Bormio

Bormio: Der französische Skirennfahrer Cyprien Sarrazin hat überraschend die Weltcup-Abfahrt in Bormio gewonnen. Der 29-Jährige lag am Ende vor dem Schweizer Marco Odermatt und dem Kanadier Cameron Alexander. Deutsche Skirennläufer konnten sich nicht unter den besten 15 platzieren. Auf der anspruchsvollen Piste gab es viele Ausfälle. Auch der Österreicher Marco Schwarz stürzte. Er wurde mit einer Knieverletzung per Hubschrauber in die Klinik geflogen. Den Riesenslalom der Frauen in Lienz hat soeben die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin gewonnen. Zweite wurde die Italienerin Federica Brignone, dritte Sara Hector aus Schweden. In Oberstorf beginnt um 16:30 Uhr die Qualifikation für das erste Springen der Internationalen Vierschanzentournee. Nach dem bisherigen Saisonverlauf gilt der Österreicher Thomas Kraft als Topfavorit auf den Titel. Aber auch die deutschen Springer dürften in diesem Jahr um vorderste Plätze mitspringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 14:00 Uhr