Cybersicherheitsbehörde warnt vor weiteren russischen Hackerattacken

Berlin: Nach dem russischen Cyber-Angriff auf die SPD warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor ähnlichen Attacken. Behördenchefin Plattner sprach am Abend in der ARD von einer "besorgniserregenden Bedrohungslage". Sie rief Regierung, Behörden und Parteien auf, IT-Systeme auf den neuesten Stand zu bringen. Außenministerin Baerbock hatte zuvor eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes für die Hackerattacke auf die SPD verantwortlich gemacht. Der Angriff könne eindeutig zugeordnet werden, sagte sie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.05.2024 03:00 Uhr