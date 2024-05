Cyberkriminalität wird zu einem immer größeren Problem

Berlin: Die Zahl der Straftaten im Bereich Cyberkriminalität ist im vergangenen Jahr in Deutschland erneut gestiegen. Das geht aus dem sogenannten "Bundeslagebild Cyberkriminalität" für 2023 hervor, das Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, am Vormittag vorgestellt haben. lnsbesondere Straftaten, die Auswirkungen in Deutschland haben, bei denen sich die Täter jedoch im Ausland oder an einem unbekannten Aufenthaltsort befinden, haben demnach kräftig zugelegt. Diese Entwicklung lässt sich schon seit der getrennten Erfassung von im Ausland begangenen Straftaten beobachten - zuletzt betrug der Anstieg 28 Prozent. Die Inlandstaten stagnieren auf hohem Niveau. Mit 32 Prozent hat sich die Aufklärungsquote leicht verbessert.

