Cyberkriminalität verursacht immer höheren Schaden

Nachrichtenarchiv - 05.08.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der deutschen Wirtschaft entsteht durch Cyberkriminalität in diesem Jahr ein Schaden von geschätzt 220 Milliarden Euro. Auf diese Summe kommt der Digitalverband Bitkom. Die Schadenshöhe hat sich damit innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Als Hauptgrund für seine hohe Schätzung gibt der Branchenverband die Zunahme von Erpressungsfällen an. In sogenannten Ransomware-Fällen blockieren Hacker mit einer Schadsoftware die Firmencomputer und geben sie erst gegen Zahlung eines Lösegelds wieder frei. Ein Großteil dieser Angriffe setzt laut Bitkom bei den Beschäftigten an - etwa, indem versucht wird, an deren Passwörter und Mails zu gelangen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.08.2021 10:45 Uhr