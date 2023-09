Cyberattacken in Bayern nehmen zu

Nürnberg: Die Cyberangriffe auf Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Behörden und Unternehmen in Bayern haben im vergangenen Jahr zugenommen - und dieser Trend setzt sich fort. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Cybersicherheit in Bayern hervor, den Finanzminister Füracker, Innenminister Herrmann und Justizminister Eisenreich in Nürnberg vorgestellt haben. Sorge bereiten den Ministerien demnach vor allem Cyberkriminelle, die politische Ziele verfolgen und auch die kritische Infrastruktur angreifen - etwa um die Energie- und Wasserversorgung lahmzulegen. Den Ministern zufolge wollen unter anderem pro-russische Gruppen im Zuge des Ukraine-Kriegs dadurch die Öffentlichkeit verunsichern. Das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Nürnberg hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 4.000 Angriffsversuche auf das Behördennetz abgewehrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 15:00 Uhr