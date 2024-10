Cyberangriff auf Polizei in den Niederlanden

Den Haag: In den Niederlanden ist die Polizei Opfer eines massiven Cyberangriffs geworden. Das Justizministerium hat inzwischen Medienberichte bestätigt, wonach Hacker an die Kontaktdaten von fast allen der rund 65.000 Polizei-Beamtinnen und -Beamten gekommen sind. Die niederländische Regierung vermutet einen - so wörtlich - "staatlichen Akteur" hinter dem Angriff. Ein konkretes Land wurde allerdings nicht genannt. Bei früheren Hackerattacken, unter anderem auf das Militär, hatte der Geheimdienst China und Russland verdächtigt. Beide Länder wiesen die Vorwürfe jedoch zurück.

