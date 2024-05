Cyber-Kriminalität wird ein immer größeres Problem

Berlin: In Deutschland nimmt die Internet-Kriminalität immer mehr zu. Das besagt das neue Bundeslagebild Cyberkriminalität 2023, das in Berlin vorgestellt wurde. Nach den Worten des Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Münch, sind im vergangenen Jahr allein bei Taten, die aus dem Ausland begangen wurden, mehr als 190.000 Fälle registriert worden. Dabei blieben die Täter laut BKA oftmals unerreichbar. Die Inlands-Taten stagnierten auf dem hohen Niveau von 134.000 Fällen. Hier stieg die Aufklärungsquote leicht an auf 32 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 21:00 Uhr