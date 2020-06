CureVac will Corona-Impfstoff bis Mitte 2021 marktreif haben

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac will seinen möglichen Corona-Impfstoff bis Mitte nächsten Jahres marktreif haben. Der Präsident des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, sagte, die Firma könnte - abhängig von den Studienergebnissen - Anfang nächsten Jahres die Zulassung beantragen. CureVac-Chef Haas erklärte, man plane, Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. CureVac ist nach der Mainzer Biotechfirma Biontech das zweite Unternehmen in Deutschland, das die Genehmigung für eine klinische Studie mit einem möglichen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus erhalten hat. Noch im Juni sollen erste Teilnehmer Studie geimpft werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 14:45 Uhr