Curevac reicht Klage gegen Biontech ein

Das Wetter in Bayern: sonnig mit einigen Quellwolken

Das Wetter in Bayern: meist sonnig mit einigen Quellwolken, in Alpennähe und im Bayerischen Wald mehr Wolken und örtliche Schauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 29 Grad. In der Nacht an den Alpen lokale Schauer möglich, Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen überwiegend sonnig. Am Donnerstag unbeständig mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte morgen 20 bis 25, ab Donnerstag 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2022 15:00 Uhr