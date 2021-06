Curevac-Impfstoffkandidat ist weniger wirksam als erhofft

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tübingen: Der Impfstoffkandidat des Unternehmens Curevac hat nach einer Zwischenanalyse nicht die erhofften Ergebnisse erzielt. In einer Mitteilung der Firma heißt es, das Präparat habe in der Studie mit 40.000 Probanden eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung. Damit habe das Vakzin nicht die "vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien" erfüllt, erklärte Curevac. Die Studie werde bis zur finalen Analyse fortgesetzt, betonte der Curevac-Vorstandsvorsitzende Haas. In den weiteren Analysen könne sich die endgültige Wirksamkeit des Präparats noch verändern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 06:00 Uhr