Curevac-Impfstoff verfehlt laut Zwischenanalyse die Wirksamkeitsziele

Tübingen: Der Corona-Impfstoff der Tübinger Pharmafirma Curevac hat im Bemühen um die Markteinführung einen Rückschlag erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Präparat einer Zwischenanalyse zufolge nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung jeglichen Schweregrades erzielt. Damit hat der Impfstoff die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA sowie die Europäische Arzneimittelbehörde EMA verlangen beispielsweise eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent, die WHO strebt mindestens 70 Prozent an. An der sogenannten Phase 2b/3-Studie hatten nach Angaben von Curevac rund 40.000 Probanden teilgenommen. Die laufende Studie soll aber bis zur finalen Analyse fortgesetzt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 05:00 Uhr