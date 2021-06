Curevac-Impfstoff ist weniger wirksam als erwartet

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Corona-Impfstoff von Curevac hat bei einer Zwischenanalyse zur Markteinführung die statistischen Ziele verfehlt. Wie das Tübinger Unternehmen in einer Pflichtmitteilung erklärte, erreicht der Wirkstoff beim Test mit 40.000 Probanden lediglich eine Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung. Damit erfüllt der Impfstoff weder die Vorgaben der US-Arzneimittelbehörde FDA, die eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent verlangt, noch die der WHO, die 70 Prozent Wirksamkeit fordert. Die Studie wird laut Curevac aber noch bis zur finalen Analyse fortgesetzt. An den Börsen brach die Curevac-Aktie in Folge dessen um mehr als 50 Prozent ein. Die EU hatte sich bereits vor der Zulassung des Impfstoffs bis zu 405 Millionen Dosen des Tübinger Unternehmens gesichert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 10:00 Uhr