Cum-Ex-Schlüsselfigur Berger erhält acht Jahre Haft

Meldungsarchiv - 30.05.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Das Landgericht Wiesbaden hat die Schlüsselfigur im Cum-Ex-Steuerskandal, Berger, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 72-Jährige sei wegen Steuerhinterziehung schuldig, so das Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von zehneinhalb Jahren sowie die Einziehung von Vermögenswerten gefordert. Berger gilt als einer der geistigen Väter des Cum-Ex-Betrugssystems, mit dem sich Investoren eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden vom Finanzamt mehrfach erstatten ließen. Den Anklägern zufolge hat Berger mit seinen Geschäften einen Steuerschaden von rund 113 Millionen Euro verursacht. Vom Landgericht Bonn war Berger im Dezember in einem anderen Verfahren bereits zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. In Summe drohen ihm rund 15 Jahre Gefängnis. Berger hat gegen das Bonner Urteil Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 15:00 Uhr