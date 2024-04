Cum-Ex-Ermittlerin wechselt zu Nicht-Regierungs-Organisation

Köln: Die Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal, Brorhilker, wechselt aus der Justiz in die Nicht-Regierungs-Organisation "Finanzwende". Die 50-Jährige hatte seit zwölf Jahren bei der Staatsanwaltschaft Köln geprüft, wie es zu dem Milliarden-Skandal um Steuerhinterziehung kommen konnte. Ermittelt wird gegen 1.700 Beschuldigte. Sie sollen geholfen haben, den Staat durch illegale Steuererstattungen bei Aktiengeschäften um zwölf Milliarden Euro zu betrügen. Brorhilker erklärte dem WDR, sie sei überhaupt nicht zufrieden mit der Art, wie in Deutschland Finanzkriminalität bekämpft wird. Auch die Politik habe nicht hinreichend reagiert. Es gebe längst Nachfolgemodelle für die gestoppte Cum-Ex-Praxis. Bei der Organisation "Finanzwende" wolle sie nun helfen, das Übel an der Wurzel zu packen und nicht mehr nur Einzelfälle zu behandeln.

