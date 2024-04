Cum-Ex-Ermittlerin scheidet aus Protest aus Staatsdienst aus

Berlin: Der Wechsel der Kölner Cum-Ex-Ermittlerin Brorhilker zur Nicht-Regierungsorganisation Finanzwende ist nach Ansicht des Vereins "eine Kampfansage an Finanzkriminelle und ihre Unterstützer." Vorstand Schick sprach zugleich von einem Weckruf, die Verfolgung von Finanzkriminalität endlich zur politischen Priorität in Deutschland zu machen. Vorher hatte die Generalstaatsanwaltschaft Köln bestätigt, dass Oberstaatsanwältin Brorhilker um ihre Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten hat. Sie war federführend zuständig für die Aufarbeitung des Cum-Ex-Steuerbetrugs. Die Juristin warf der Politik jahrelange Versäumnisse bei der Verfolgung von Finanzkriminalität vor. Brorhilker tritt nach ihrem Ausscheiden aus dem Staatsdienst in die Geschäftsführung des Vereins Finanzwende ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 16:00 Uhr