CSU wirft Bund Blockade bayerischer Verkehrsprojekte vor

Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht frontnahe Gebiete

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist erneut in die Nähe der Kriegsfront gereist. Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, besuchte er die Region Dnepropetrovsk im Osten der Ukraine. Selenskyj fuhr auch in seine Heimatstadt Krywyj Rih. Die Frontlinie verläuft rund 35 Kilometer von der Industriestadt entfernt. Dort versucht die ukrainische Armee derzeit von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern. - Die USA haben unterdessen angekündigt, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Konkret geht es um ein Paket in Höhe von rund 400 Millionen Dollar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2022 07:45 Uhr