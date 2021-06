CSU will Wahlliste für Bundestag paritätisch besetzen

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die CSU will im Herbst zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl so viele Frauen wie Männer auf ihre Liste nehmen. Generalsekretär Blume sagte nach einer Sitzung des CSU-Vorstands, seine Partei werde für Parität sorgen. Zu diesem Thema habe es keine Kontroverse gegeben. Spitzenkandidat wird demnach Landesgruppenchef Dobrindt sein. Auch bei den Direktkandidaten sei die CSU vorangekommen. So sollten in den neu zu besetzenden Wahlkreisen verstärkt Frauen zum Zuge kommen, so Blume. Demnach sind sechs Wahlkreise neu zu vergeben, in drei von ihnen hätten sich Frauen durchgesetzt. Die CSU stellt ihre Liste für die Bundestagswahl in knapp drei Wochen vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 16:00 Uhr