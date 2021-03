CSU will strengeres Regelwerk für Mandatsträger beschließen

Saarlands Ministerpräsident verteidigt Öffnungspläne nach Ostern

Saarbrücken: Saarlands Ministerpräsident Hans hat die Öffnungspläne für sein Bundesland verteidigt. Seinen Worten nach sollen sie Anreize für Corona-Tests sein, mit denen Infizierte schnell entdeckt, in Quarantäne gebracht und so neue Ansteckungen vermieden werden sollen. Kritik kommt unter anderem vom Ärzteverband Marburger Bund. Die Vorsitzende Johna verweist in der "Rheinischen Post" darauf, dass die dritte Welle in vollem Gange sei. Ab dem 6. April sollen im Saarland Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder für alle öffnen, die einen negativen Schnelltest haben. Auch in Bayern wollen mehrere Kommunen solche Modellversuche starten. Landkreistagspräsident Bernreiter hat allerdings vor Hoffnungen gewarnt, dass es Öffnungskonzepte in ganzen Landkreisen geben könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 07:00 Uhr