CSU will sich inhaltlich neu sortieren

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl will sich die CSU rechtzeitig vor der Landtagswahl 2023 inhaltlich neu sortieren. Eine zentrale Rolle sollen dabei 15 Foren und Kommissionen spielen, zu verschiedensten Themen wie Steuern, Klima, ländlicher Raum oder Gesundheit. Diese Gruppen sollten die inhaltliche Arbeit der CSU inspirieren, sagte Parteichef Söder nach einer Vorstandssitzung in München. Insgesamt sieht Söder die Union vor einer tiefgreifenden Zäsur und einer mühsamen Oppositionsarbeit in Berlin. Mit der Ampel aus SPD, Grünen und FDP entstehe ein völlig neuer politischer Block - darauf müsse sich die Union auch langfristig einstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 18:00 Uhr