CSU will sich für Personalausweis auf dem Smartphone einsetzen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will sich für die Einführung eines digitalen Personalausweises einsetzen. So steht es in einer Beschlussvorlage für die Winterklausur in der kommenden Woche in Berlin. Wörtlich heißt es da: "Wir wollen, dass die Verwendung des Online-Ausweises im Internet künftig noch einfacher wird und der Ausweis direkt auf dem eigenen Smartphone gespeichert werden kann." CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte dem "Spiegel", in der digitalen Welt brauche es eine digitale ID. Der digitale Personalausweis soll fälschungssicher sein und als offizielles Ausweis-Dokument anerkannt werden. Außerdem werben die Christsozialen dafür, Behördengänge möglichst komplett zu digitalisieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 15:45 Uhr