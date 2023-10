CSU will Freien Wählern kein viertes Ministerium überlassen

München: In Bayern betonen CSU und Freie Wähler zwar die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit, trotzdem zeichnen sich bereits einen Tag nach der Wahl Konflikte ab. Die Freien Wähler fordern ein weiteres Ministerium. Fraktionschef Streibl brachte im BR neben dem Landwirtschaftsministerium auch das Finanz- oder das Innenressort ins Gespräch. Die neue Stärke der Partei müsse auch in der Staatsregierung sichtbar sein, so Streibl zur Begründung. Das sieht CSU-Generalsekretär Huber völlig anders. Ebenfalls im BR sagte Huber, ein weiteres Ministerium für die Freien Wähler sei aus dem Wahlergebnis - Zitat - "in keinster Weise ableitbar". Andererseits bekräftigte Huber den Willen zur weiteren Zusammenarbeit: Bayerns Bürger hätten mit dem Wahlergebnis gezeigt, dass sie nicht einmal "Spurenelemente" der Ampel-Koalition in der Staatsregierung wünschten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 11:00 Uhr