CSU will Cannabis-Konsum über Abwasser messen

München: Die CSU fordert ein bundesweites Abwassermonitoring, um das Konsumverhalten nach der geplanten Cannabis-Legalisierung zu überwachen. Der CSU-Fraktionschef im Landtag, Holetschek, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es brauche mehr Kontrolle, um nicht zur Kiffer-Nation Europas zu werden. In der Vergangenheit sei über das Abwasser schon ein erhöhter Drogenkonsum in europäischen Städten nachgewiesen worden. Auch in Deutschland sei das Abwassermonitoring gut ausgebaut und habe sich während der Corona-Pandemie etabliert, so der frühere bayerische Gesundheitsminister weiter. Holetschek spricht sich grundsätzlich gegen die geplante Teillegalisierung von Cannabis aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 10:00 Uhr