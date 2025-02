CSU will Bundeswehr massiv aufrüsten

München: Die CSU hat kurz vor der Sicherheitskonferenz einen Katalog mit Maßnahmen vorgelegt, die die Bundeswehr vergrößern und modernisieren sollen. Konkret soll die Truppe auf 500.000 Soldaten und Reservisten aufgestockt, Hunderte neue Panzer und 100.000 Drohnen für eine eigene Drohnen-Armee angeschafft werden. Auch einen Raketenabwehrschild sieht der sogenannte "Masterplan" vor. Ein weiterer Kernpunkt der Forderung ist die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Um in der Lage zu sein, Nato-Grenzen zu schützen, brauche es eine dringende Stärkung der Bundeswehr, so CSU-Chef Söder. Die deutschen Hochschulen will er verpflichten, ihre Forschungsergebnisse auch für militärische Zwecke freizugeben. In Bayern wird das bereits seit dem Sommer umgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2025 10:00 Uhr