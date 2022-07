CSU will arme Familien in den Fokus nehmen

Nachrichtenarchiv - 05.07.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Sozialministerin Scharf will bei der Bekämpfung von Armut vor allem Familien mehr unterstützen. Dazu gehöre auch der Ausbau der Kinderbetreuung, sagte sie im BR-Interview. Das sei wesentlich, um Menschen in Arbeit zu bringen. Obwohl im Freistaat nur 4,5 Prozent der Menschen Mindestsicherung erhielten, gebe es auch in Bayern etwa Alleinerziehende, die armutsgefährdet seien. Scharf sagte, gerade dort müsse besonders hingeschaut werden. Die Ministerin gibt heute im Landtag ihre erste Regierungserklärung ab. Unterdessen hat die Bertelsmann Stiftung einen sogenannten Fachkräfte-Radar für Kitas und Grundschulen vorgestellt. Demnach fehlen bis zum Jahr 2030 Zehntausende Erzieherinnen, Sozialpädagogen und andere Fachkräfte. Vom evangelischen Kita-Verband Bayern hieß es dazu, wissenschaftliche Untersuchungen bewiesen nun, was in der Praxis bereits massiv zu spüren sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2022 09:00 Uhr