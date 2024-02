CSU wettert gegen die Arbeit der Ampelregierung und die AfD

Passau: Beim Politischen Aschermittwoch in Niederbayern haben sich Spitzenpolitiker gegenseitig attackiert. CSU-Chef Söder griff in seiner Rede die Bundesregierung an: Die Ampel belaste die Wirtschaft und sei ein Bremsklotz für Bayern. Noch einmal forderte er Neuwahlen im Bund. Alle Parteien kritisierten die AfD: Bayerns SPD-Chef von Brunn sprach wörtlich von den "neuen Nazis in Deutschland". Sie seien Demokratiegefährder und Menschenhasser, sagte er in Vilshofen. Die bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner warf der CSU vor, sich bei den Inhalten ihrer Partei zu bedienen. Bei den drei Ost-Wahlen sehe sie schon jetzt die blaue Sonne aufgehen.

