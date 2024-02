CSU wettert gegen die Arbeit der Ampelregierung und die AfD

Passau: Beim Politischen Aschermittwoch in Niederbayern haben sich Spitzenpolitiker gegenseitig attackiert. CSU-Chef Söder griff in seiner Rede die Bundesregierung an: Die Ampel belaste die Wirtschaft und sei ein Bremsklotz für Bayern. Noch einmal forderte er Neuwahlen im Bund. Ähnlich äußerte sich Freie-Wähler-Chef Aiwanger. Er wetterte gegen das Bürgergeld, das junge Menschen davon abhalte, arbeiten zu gehen. Auf der anderen Seite stünden Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet hätten, aber in Altersarmut gerieten. Alle Parteien kritisierten die AfD: Bayerns SPD-Chef von Brunn sprach wörtlich von den "neuen Nazis in Deutschland". Sie seien Demokratiegefährder und Menschenhasser, sagte er in Vilshofen. Die bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner warf der CSU vor, sich bei den Inhalten ihrer Partei zu bedienen. Bei den drei Ost-Wahlen sehe sie schon jetzt die blaue Sonne aufgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 18:00 Uhr