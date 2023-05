Kurzmeldung ein/ausklappen CSU wählt Söder zum Spitzenkandidaten

Nürnberg: Fünf Monate vor der bayerischen Landtagswahl will die CSU Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder in Nürnberg auf einem Parteitag offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten küren. Der CSU-Vorstand hatte den 56-Jährigen zuletzt einmütig vorgeschlagen. Und auch das Votum der Delegierten in Nürnberg ist nur eine Formsache. Abgestimmt wird lediglich per Handzeichen und ohne förmliche Auszählung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2023 03:00 Uhr