CSU wählt erste paritätische Bundestagsliste

Erste Bundeswehr-Soldaten aus Mali ausgeflogen

Gao: Nach dem Selbstmordattentat auf UN-Soldaten in Mali sind die drei schwerverletzten Bundeswehrsoldaten auf dem Rückweg nach Deutschland. Die Maschine wird am Nachmittag am Flughafen in Köln erwartet. Von dort sollen die drei Schwerverletzten in das Bundeswehrkrankenhaus nach Koblenz gebracht werden. In Köln startete inzwischen eine zweiter Airbus, der weitere verletzte Bundeswehrsoldaten von Mali nach Deutschland bringen soll. Bei dem Selbstmordanschlag wurde außerdem ein Belgier verletzt. Die Soldaten sind Teil eines Kontingents der Friedens-Mission "Minusma".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 13:00 Uhr