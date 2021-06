CSU wählt erste paritätische Bundestagsliste

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Drei Monate vor der Bundestagswahl stellt die CSU zur Stunde in Nürnberg ihre Kandidatenliste auf. Große Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten, die Wahl von Landesgruppenchef Dobrindt zum Spitzenkandidaten gilt bereits als gesetzt. Außerdem verständigte sich Parteichef Söder bereits im Vorfeld mit den Bezirksverbänden über die ersten zehn Plätze. Diese gehen ausschließlich an bereits amtierende Bundestagsabgeordnete. So steht auf Platz 2 der Liste Digital-Staatsministerin Bär und auf Platz 3 Verkehrsminister Scheuer. Neu ist, dass die Kandidatenliste paritätisch besetzt ist. Das heißt, dass abwechselnd ein Mann und eine Frau berücksichtigt werden sollen. - Wegen Corona findet die Veranstaltung unter freiem Himmel im Nürnberger Fußballstadion statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 11:00 Uhr