CSU wählt Dobrindt zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl

Attentäter von Würzburg befindet sich in U-Haft

Würzburg: Nach dem tödlichen Messerattentat haben die Behörden über den aktuellen Ermittlungsstand informiert. Laut Bayerns Innenminister Herrmann handelt es sich bei dem 24-jährigen Somalier um einen Einzeltäter. Geklärt werden müsse nun, wo das Motiv zu suchen sei. Wie der leitende Oberstaatsanwalt Gosselke mitteilte, wurde der Mann inzwischen dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen Mordes in drei Fällen und versuchten Mordes in sechs Fällen erlassen worden. Der 24-Jährige hatte gestern in einem Kaufhaus in Würzburg ein Messer aus einer Auslage genommen und damit drei Frauen erstochen. Danach griff er laut Polizei weitere Menschen in einem Bankgebäude und auf der Straße an und verletzte fünf von ihnen teils sehr schwer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 16:15 Uhr