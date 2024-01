CSU-Vorstand zeigt kein Verständnis für den Bahnstreik

München: CSU-Chef Söder hat kein Verständnis für die aktuellen Streiks bei der Deutschen Bahn. Der bayerische Ministerpräsident sagte nach einer Sitzung des Parteivorstands in München, den Streikenden gehe es um weniger Arbeiten. Das sei der falsche Weg. Stattdessen muss die Politik laut Söder Anreize für Mehrarbeit setzen. CSU-Generalsekretär Hubert nannte den Bahnstreik unverhältnismäßig, da kritische Infrastruktur betroffen sei. Derweil verteidigte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Weselsky, den Ausstand. Er sagte auf einer Kundgebung in Dresden, es gebe keinen Grund zur Fortsetzung von Tarifverhandlungen. Arbeitskampf für bessere Einkommens- und Arbeitsbedingungen sei weder unanständig noch kriminell, so Weselsky.

