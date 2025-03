CSU-Vorstand stimmt für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

Berlin: Union und SPD wollen in den nächsten Tagen mit den Koalitionsverhandlungen beginnen. Als erstes Parteigremium hat der CSU-Vorstand dem jetzt formal zugestimmt. Union und SPD hatten in mehrtägigen Sondierungsgesprächen zentrale Streitfragen aus dem Weg geräumt. Unter anderem wurden die wichtigen Finanzfragen geklärt sowie eine Verschärfung des Migrationskurses und eine Reform des Bürgergelds vereinbart. Die anderen Parteien haben die Ergebnisse der Sondierungsgespräche als unzureichend kritisiert. Den Grünen fehlt das Thema Klimaschutz, den Linken das Thema Wohnungsbau. Die AfD nennt die geplanten Verschärfungen in der Migrationspolitik "vage Versprechungen". Kritik kommt auch vom früheren CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer. Der "Bild am Sonntag" sagte er, die Bereitschaft zur massiven Aufnahme neuer Schulden sei "schmerzlich" und "das Gegenteil dessen, was man vor der Wahl gesagt habe. Die Union habe sich hier des "Wortbruchs" schuldig gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 12:00 Uhr