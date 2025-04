CSU-Vorstand entscheidet über Koalitionsvertrag

CSU will heute über Verhandlungsergebnisse entscheiden: In einer Schaltkonferenz informiert Parteichef Söder den Vorstand und die Abgeordneten in Berlin und München. Es wird erwartet, dass die Gremien der CSU dann dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die CDU hat für Ende April einen kleinen Parteitag einberufen, die SPD lässt ihre Mitglieder entscheiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2025 10:15 Uhr