CSU-Vorstand berät über schlechtes Abschneiden

Nachrichtenarchiv - 27.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die CSU hat bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis seit mehr als 70 Jahren eingefahren. Die Partei erreicht in Bayern nur noch 31,7 Prozent. Das ist ein Minus von rund sieben Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Am Vormittag berät der CSU-Vorstand in München: Parteichef Söder hatte gestern in Berlin für eine Koalition der Union mit Grünen und FDP geworben. Ungeachtet der hohen Zweitstimmen-Verluste konnte die CSU die Direktmandate in 45 der 46 bayerischen Wahlkreise holen, lediglich in München-Süd liegt die Grünen-Kandidatin Schäfer vorn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 07:00 Uhr