CSU-Vorstand berät über Abfedern gestiegener Preise

Ukrainischer Präsident erwartet verstärkte russische Angriffe

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor einer Steigerung der russichen Angriffe in dieser Woche gewarnt. Man erwarte, dass Russland seine feindliche Aktivität verstärke, sagte er in einer abendlichen Videobotschaft mit Blick auf die intensiven Kämpfe vor allem im ostukrainischen Donbass. Zudem betonte er erneut, wie wichtig es wäre, dass die EU die Ukraine in die Riege der Beitrittskandidaten aufnimmt. Wenige Entscheidungen seien je so schicksalhaft gewesen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zeigte sich am Abend in der ARD zuversichtlich, dass es so kommen werde. Die Vorbereitungen liefen gut, sagte sie wenige Tage vor dem entscheidenden EU-Gipfeltreffen. Der Krieg in der Ukraine wird auch das Treffen der Staaten der Drei-Meeres-Initiative in der lettischen Hauptstadt Riga beherrschen. Dazu wird unter anderen Bundespräsident Steinmeier erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2022 06:00 Uhr