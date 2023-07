CSU-Vorschlag zu Sprachtests löst bei Lehrern und in der Koalition gemischte Reaktionen aus

Meldungsarchiv - 26.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Vorschlag der CSU, einen verpflichtenden Deutsch-Test vor der Einschulung einzuführen, stößt beim Deutschen Lehrerverband auf Kritik. Dessen neuer Präsident Düll hat in der "Augsburger Allgemeinen" auf den immensen Aufwand hingewiesen, den solche Sprachtests bedeuten würden. Er forderte, stattdessen weiter auf ein individuelles Vorgehen zu setzen. Auch die Grünen im Landtag erinnern in dem Zusammenhang an den Lehrermangel - die FDP spricht von einem Wahlkampfgag. Verhalten äußerte sich auch Bayerns Kultusminister Piazolo. Er sagte dem BR, es gebe bereits ein differenziertes System zur Sprachförderung. Ministerpräsident Söder hatte angekündigt, ab dem Schuljahr 2024/25 verpflichtende Sprachtests einzuführen, um die Integration zu verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 08:00 Uhr