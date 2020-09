CSU verteidigt vorläufiges Aus für dritte Münchner Startbahn

Behördenchef muss nach Problemen an Warntag gehen

Berlin: Nach den Pannen am ersten bundesweiten Warntag muss der Chef der zuständigen Behörde offenbar gehen. Wie Medien aus Fraktionskreisen im Bundestag erfuhren, soll der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Unger, abgelöst werden. Zuvor hatte schon Innenminister Seehofer Reformen in der Behörde angekündigt, die ihm untersteht. Allerdings wollte sein Ministerium den Rauswurf bisher nicht bestätigen. Bei dem großangelegten Testlauf der Warnsysteme hatte es am Donnerstag Probleme gegeben. Die Warnung des Bundesamtes verbreitete sich über die Warnapps mit deutlicher Verzögerung. Viele Handynutzer bekamen gar keine Meldung. Unger hatte dafür angeschlossene Leitstellen verantwortlich gemacht, die ebenfalls Warnungen herausgaben, was das System überlastet habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2020 18:00 Uhr