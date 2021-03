CSU verschärft Regeln für Mandatsträger

Das Wetter: Bewölkt mit etwas Schnee oder Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, in Franken kurze Auflockerungen möglich. In Alpennähe zeitweise Schnee, sonst nur vereinzelt Niederschläge. Höchstwerte 1 bis 9 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, im Süden gebietsweise Schneeregen und Schnee mit Glättegefahr. Tiefstwerte um 0 Grad. Die Aussichten: Zunächst wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, an den Alpen morgen gelegentlich Schnee. Am Mittwoch viel Sonne. Höchstwerte 2 bis 9, am Mittwoch 8 bis 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2021 15:00 Uhr