CSU und SPD verschonen sich beim Politischen Aschermittwoch

Passau: Die Sondierungspartner verschonen sich beim Politischen Aschermittwoch. CSU-Chef Söder hat die SPD in seiner Rede in Passau weitgehend von Kritik und Spott ausgeklammert. Er verteidigte das gemeinsam geplante Finanzpaket. SPD-Gesundheitsminister Lauterbach sagte in Vilshofen, es sei nicht der Moment, alte Rechnungen zu begleichen. Man müsse konstruktiv nach vorn blicken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2025 19:45 Uhr