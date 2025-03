CSU und SPD stimmen für Koalitionsverhandlungen

Berlin: Die Vorstände von CSU und SPD haben dafür gestimmt, schwarz-rote Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Die Christsozialen billigten am Vormittag als erste die Pläne. Am Mittag sprach sich auch der SPD-Vorstand für Koalitionsverhandlungen mit der Union aus. Die CDU will morgen entscheiden. Unions-Kanzlerkandidat Merz sagte im Deutschlandfunk, Scheitern sei "keine wirkliche Option". Es gebe nur diese eine demokratische Mehrheit in der Mitte des deutschen Bundestages. - Ob dieser mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit dem milliardenschweren Finanzpaket von Union und SPD zustimmt, ist unklar. Vor allem aus drei Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung kommen massive Nachforderungen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Grünen-Politiker fordern unter anderem, dass Länder und Kommunen mehr Geld aus dem Sondervermögen für die Infrastruktur bekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 19:00 Uhr