CSU- und SPD-Spitzen stimmen für Koalitionsverhandlungen

Berlin: Nach der CSU hat sich auch die SPD-Führung einstimmig dafür ausgesprochen, Koalitionsverhandlungen über eine gemeinsame Bundesregierung aufzunehmen. Damit fehlt nur noch das Ja der CDU-Führung, die morgen entscheiden will. Die Verhandlungen sollen dann voraussichtlich am Donnerstag beginnen. In einer Erklärung des SPD-Vorstands hieß es, die Partei stehe zu ihrer Verantwortung. Man handele für Deutschland und verhandele für die Menschen im Land. Union und SPD hatten zuvor in mehrtägigen Sondierungsgesprächen zentrale Streitfragen aus dem Weg geräumt. Unter anderem wurden die wichtigen Finanzfragen geklärt, der Migrationskurs abgesteckt und eine Reform des Bürgergelds vereinbart. Gestern hatten die Verhandler beider Seiten dann ein elfseitiges Sondierungspapier vorgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 18:00 Uhr