CSU und Giffey streiten nach Silvesterkrawallen

07.01.2023 22:00 Uhr

Seeon: Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey hat die Kritik der CSU am Umgang mit den Silvesterkrawallen zurückgewiesen. Wenn in einer Vier-Millionen-Metropole 145 Chaoten Mist bauten, könne man nicht daraus folgern, dass alle anderen Einwohner Chaoten seien, sagte die SPD-Politikerin. Bayen solle sich lieber um sein Problem mit Reichsbürgern kümmern. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hatte finanzielle Sanktionen über den Länderfinanzausgleich gegen Berlin gefordert, wenn die dortige Regierung nicht willens sei, Recht und Gesetz durchzusetzen. CSU-Chef Söder erklärte, Berlin sei auf dem Weg zur Chaos-Stadt. Generalsekretär Huber kritisierte, in Berlin werde bayerisches Geld zum Fenster rausgeschmissen für - Zitat - irgend so einen Krampf wie Gender-Toiletten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2023 22:00 Uhr