CSU und FW wollen Abgeordnetengesetz verschärfen

Merkel wirbt in Abschlussrede für eine Stärkung der EU

Berlin: Kanzlerin Merkel hat in ihrer wohl letzten Rede im Bundestag für eine starke Europäische Union geworben. In ihrer Regierungserklärung sagte sie, ob in der Corona-Krise, beim Klimaschutz oder beim Thema Sicherheit, nur mit einer multilateralen Politik könne man die Probleme von heute lösen. In dem Zusammenhang verteidigte sie das gemeinsame Vorgehen der EU bei der Bestellung und Verteilung von Impfstoff oder der Entwicklung von digitalen Impfzertifikaten: Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock würdigte Merkels Engagement auf europäischer Ebene. Zugleich mahnte sie einen neuen Aufbruch an: es gehe jetzt darum, einen klimagerechten Wohlstand in Europa zu schaffen. Lob kam auch von SPD-Vizekanzler Scholz und FDP-Chef Lindner. Der Chef der Linksfraktion, Bartsch, warf Merkel hingegen Versäumnisse vor, vor allem bei sozialen Themen. Der Bundestag hat heute eine Marathonsitzung vor sich: Am Nachmittag wird über das verschärfte Klimaschutzgesetz abgestimmt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 12:00 Uhr