CSU und FW streiten weiter über Maskenpflicht in Schulen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU und Freie Wähler streiten weiter über die Maskenpflicht in Schulen. Die Freien Wähler fordern, bei niedriger Inzidenz die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler auch am Platz aufzuheben. Schon im Kabinett gestern konnten sich die Freien Wähler damit nicht durchsetzen. Nun erreicht der Streit den Landtag: Nach Darstellung des parlamentarischen Geschäftsführers der Freien Wähler, Mehring, hatte die CSU-Fraktion Anfang der Woche einen Dringlichkeitsantrag einbringen wollen, wonach die Maskenpflicht in der Schule überprüft werden soll. Die Mehrheit der CSU-Abgeordneten, sagt Mehring, sei in dieser Frage auf Linie der Freien Wähler. Nach Intervention der Staatskanzlei habe die Fraktion aber den Antrag zurückgezogen. CSU-Fraktionschef Kreuzer weist Mehrings Vorwurf als falsch zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 12:00 Uhr