CSU und FW sehen Fortschritte bei Koalitionsgesprächen

München: In Bayern sehen CSU und Freie Wähler ihre laufenden Koalitionsgespräche auf der Zielgeraden. Die Fraktionschefs Holetschek und Streibl sprachen gestern im Landtag von einer guten Arbeitsatmosphäre und betonten, man wolle bis nächste Woche einen Vertrag vorlegen. Schwierigster Punkt dürfte die Vergabe der Ministerien werden: Die Freien Wähler fordern nach ihrem deutlichen Zuwachs an Stimmen ein viertes Ministerium für sich, was die CSU bisher ablehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 01:00 Uhr